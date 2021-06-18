Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения
Вечером 15 июня в полицию поступило сообщение о краже от работника детского сада в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщина сообщила, что прохожий укатил с территории строящейся при детсаду детской площадки садовую тачку. Сама работница в этот момент высаживала на игровой площадке цветы и не заметила мужчину. Ущерб составил пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские просмотрели записи камеры видеонаблюдения с фасадов близлежащих зданий и установили личность вора. В нём оперативники узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 41-летнего горожанина и впоследствии задержали его.
По месту жительства подозреваемого полицейские изъяли тележку, которую тот планировал перепродать.
За совершение преступлений мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец укатил садовую тачку из детского сада
Происшествия, Фото:
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