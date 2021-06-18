Улан-удэнец укатил садовую тачку из детского сада

Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения



Вечером 15 июня в полицию поступило сообщение о краже от работника детского сада в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщина сообщила, что прохожий укатил с территории строящейся при детсаду детской площадки садовую тачку. Сама работница в этот момент высаживала на игровой площадке цветы и не заметила мужчину. Ущерб составил пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские просмотрели записи камеры видеонаблюдения с фасадов близлежащих зданий и установили личность вора. В нём оперативники узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 41-летнего горожанина и впоследствии задержали его.



По месту жительства подозреваемого полицейские изъяли тележку, которую тот планировал перепродать.



За совершение преступлений мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

