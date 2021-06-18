 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 июня

17 июня

Популярное

Улан-удэнец укатил садовую тачку из детского сада

Улан-удэнец укатил садовую тачку из детского сада
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения

Вечером 15 июня в полицию поступило сообщение о краже от работника детского сада в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Женщина сообщила, что прохожий укатил с территории строящейся при детсаду детской площадки садовую тачку. Сама работница в этот момент высаживала на игровой площадке цветы и не заметила мужчину. Ущерб составил пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские просмотрели записи камеры видеонаблюдения с фасадов близлежащих зданий и установили личность вора. В нём оперативники узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 41-летнего горожанина и впоследствии задержали его.

По месту жительства подозреваемого полицейские изъяли тележку, которую тот планировал перепродать.

За совершение преступлений мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ ночью обчистили офис
В центре Улан-Удэ ночью обчистили офис
Происшествия, 18.06.2021
Воры поранились и оставили на месте следы крови
В Бурятии продавец подушек ограбил бабушку
В Бурятии продавец подушек ограбил бабушку
Происшествия, 18.06.2021
Грабитель оказал сопротивление полицейским при задержании
В Иркутской области 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше
В Иркутской области 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше
Происшествия, 18.06.2021
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка
Улан-удэнец укатил садовую тачку из детского сада
Улан-удэнец укатил садовую тачку из детского сада
Происшествия, 18.06.2021
Мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения
В Иркутской области две недели борются с крупным лесным пожаром
В Иркутской области две недели борются с крупным лесным пожаром
Происшествия, 18.06.2021
Сильный ветер многократно перебрасывал пламя через уже созданные минерализованные полосы
Забайкалец уснул на лавочке и стал жертвой преступления
Забайкалец уснул на лавочке и стал жертвой преступления
Происшествия, 18.06.2021
Уснувший мужчина лишился телефона и банковской карты
В пригороде Улан-Удэ поймали «чёрных лесорубов»
В пригороде Улан-Удэ поймали «чёрных лесорубов»
Происшествия, 18.06.2021
«Чёрных лесорубов» нашли по следам автомобиля
В Бурятии сгорел тепляк – жильё пенсионера
В Бурятии сгорел тепляк – жильё пенсионера
Происшествия, 18.06.2021
Причиной пожара, вероятно, стало курение
Улан-удэнка украла детский велосипед и подарила внуку
Улан-удэнка украла детский велосипед и подарила внуку
Происшествия, 18.06.2021
В Улан-Удэ воруют детские велосипеды и самокаты
В Бурятии дети устроили пожар
В Бурятии дети устроили пожар
Происшествия, 18.06.2021
Пожарные потушили пламя за 12 минут
Улан-удэнец отобрал у пенсионера трость и 50 рублей
Улан-удэнец отобрал у пенсионера трость и 50 рублей
Происшествия, 18.06.2021
Грабитель требовал пенсионера вывернуть карманы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^