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Улан-удэнец попросил телефон позвонить и убежал с ним

Улан-удэнец попросил телефон позвонить и убежал с ним
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ограбил пенсионера

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Преступление произошло в конце мая.

60-летний мужчина рассказал, что незнакомец в коридоре общежития, где он живёт, похитил его телефон стоимостью семь тысяч рублей. Сотовый мужчина попросил, чтобы позвонить. Отойдя на некоторое расстояние, он убежал с гаджетом. На требование пенсионера вернуть смартфон незнакомец не отреагировал.
 
- В момент совершения преступления оба участника инцидента были пьяны, - сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.

Задержанным оказался 31-летний горожанин. По его словам, телефоном он пользовался нескольких дней, а затем в состоянии опьянения потерял.

В прошлом году он дважды был осуждён за кражи. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ, однако после их отбытия мужчина должных выводов не сделал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». 
грабеж
 
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