Улан-удэнец попросил телефон позвонить и убежал с ним



- В момент совершения преступления оба участника инцидента были пьяны, - сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.



Задержанным оказался 31-летний горожанин. По его словам, телефоном он пользовался нескольких дней, а затем в состоянии опьянения потерял.



В прошлом году он дважды был осуждён за кражи. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ, однако после их отбытия мужчина должных выводов не сделал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Преступление произошло в конце мая.60-летний мужчина рассказал, что незнакомец в коридоре общежития, где он живёт, похитил его телефон стоимостью семь тысяч рублей. Сотовый мужчина попросил, чтобы позвонить. Отойдя на некоторое расстояние, он убежал с гаджетом. На требование пенсионера вернуть смартфон незнакомец не отреагировал.