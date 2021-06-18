Улан-удэнец отобрал у пенсионера трость и 50 рублей

Грабитель требовал пенсионера вывернуть карманы



Днём 17 июня в Улан-Удэ на улице Родины ограбили 79-летнего пенсионера. Неизвестный отобрал у него металлическую трость и 50 рублей.



На розыск подозреваемого были ориентированы наружные службы полиции. Подробные приметы нападавшего назвала супруга ограбленного пенсионера, сообщили в МВД по Бурятии.



Через 1,5 часа подозреваемого на улице задержали сотрудники ППС. Задержанным оказался 43-летний ранее судимый горожанин.



Полицейские выяснили, что преступление произошло, когда пенсионер возвращался из магазина. Уже около дома он встретил нетрезвого прохожего, который потребовал у него деньги. Пожилой мужчина ответил, что наличных у него нет. Тогда грабитель вынудил пенсионера вывернуть карманы и забрал у него 50 рублей. Кроме того, он выхватил у пенсионера металлическую трость, которой тот отмахивался от незнакомца.



Трость и 50 рублей пенсионера пьяный грабитель потерял по дороге. Свою вину он признал.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



