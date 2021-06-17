Подросток взял машину без спроса
В Иволгинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД во время патрулирования села Калёново на улице Толстихина остановили машину «ВАЗ-2106». При проверке выяснилось, что за рулём находится 15-летний подросток, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе разбирательства установлено, что несовершеннолетний взял машину родственников без спроса. Мать юноши пояснила, что авто находилось в ограде дома, но никто из взрослых не видел, как подросток сел за руль и уехал.
Инспекторы ДПС отстранили несовершеннолетнего водителя от управления, а машина была помещена на штрафстоянку.
По факту административного правонарушения материал направлен в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия правового решения.
В Бурятии за рулём поймали 15-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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