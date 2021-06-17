В Бурятии семейная пара обчистила дачу

Супругам не хватало денег на выпивку, и они пошли на кражу



11 июня в дежурную часть полиции в селе Онохой Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже имущества из дачного дома обратился 37-летний житель садоводческого товарищества, сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал полицейским, что у него есть дачный дом в СНТ «Черёмушки», однако живёт он в другом садоводческом товариществе неподалёку и периодически приходит проверить имущество.



В один из таких визитов мужчина обнаружил, что из дома украдены наждачный станок и металлические изделия.



Сотрудники уголовного розыска задержали за кражу жителей соседнего СНТ.



Следствием установлено, что 35-летняя женщина вместе со своим 36-летним сожителем проживают в соседнем садоводческом товариществе. Распив спиртное, сожители решили продолжить застолье. Однако денег у них не оказалось, и они решили совершить кражу. Пара ходила по садоводческим товариществам и выбирала нежилой дом. Выбрав подходящее жилище, они проникли в него и совершили кражу.



Украденное они сдали в пункт приёма металла. На вырученные деньги они приобрели алкоголь и продолжили дальнейшее распитие.



Оба подозреваемых нигде не работают, ранее судимы за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело.

