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В Бурятии семейная пара обчистила дачу

В Бурятии семейная пара обчистила дачу
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Супругам не хватало денег на выпивку, и они пошли на кражу

11 июня в дежурную часть полиции в селе Онохой Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже имущества из дачного дома обратился 37-летний житель садоводческого товарищества, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал полицейским, что у него есть дачный дом в СНТ «Черёмушки», однако живёт он в другом садоводческом товариществе неподалёку и периодически приходит проверить имущество.

В один из таких визитов мужчина обнаружил, что из дома украдены наждачный станок и металлические изделия.

Сотрудники уголовного розыска задержали за кражу жителей соседнего СНТ.

Следствием установлено, что 35-летняя женщина вместе со своим 36-летним сожителем проживают в соседнем садоводческом товариществе. Распив спиртное, сожители решили продолжить застолье. Однако денег у них не оказалось, и они решили совершить кражу. Пара ходила по садоводческим товариществам и выбирала нежилой дом. Выбрав подходящее жилище, они проникли в него и совершили кражу.

Украденное они сдали в пункт приёма металла. На вырученные деньги они приобрели алкоголь и продолжили дальнейшее распитие.

Оба подозреваемых нигде не работают, ранее судимы за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело.
кража
 
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