Читинка случайно убила свою сестру в кафе

Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель



55-летняя жительница Читы, от рук которой погибла её сестра, предстанет перед судом. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому.



По данным следствия, в ночь на 25 апреля 2021 года женщина в кафе толкнула свою 57-летнюю сестру. Она упала и ударилась головой о кафельный пол. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась через два дня в больнице.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. По уголовному законодательству обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

