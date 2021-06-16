Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель
55-летняя жительница Читы, от рук которой погибла её сестра, предстанет перед судом. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому.
По данным следствия, в ночь на 25 апреля 2021 года женщина в кафе толкнула свою 57-летнюю сестру. Она упала и ударилась головой о кафельный пол. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась через два дня в больнице.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. По уголовному законодательству обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Происшествия, Фото:
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