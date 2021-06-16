В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин

Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты



Житель города Гусиноозёрск обманул в Иволгинском районе Бурятии двух доверчивых женщин.



По версии следствия, в феврале 2019 года мужчина рассказал малознакомой жительнице Иволгинского района о возможности оформления кредита в банке на выгодных условиях. Женщина поверила и предоставила ему свои паспортные данные и мобильный телефон.



С помощью мобильного банка аферист оформил кредит на сумму 123 тысяч рублей. Забрав банковскую карту потерпевшей, мужчина обналичил все деньги.



В том же месяце в селе Тапхар Иволгинского района он попросил банковскую карту у другой малознакомой женщины. Мошенник сказал, что хочет получить на неё свою заработную плату. Затем сделал вид, что звонит работодателю. Мужчина попросил женщину назвать номер её банковской карты и озвучить все сообщения, приходящие на телефон.



Получив тем самым доступ к банковским счетам, с помощью мобильного банка мужчина вновь оформил кредит на знакомую на сумму 111 тысяч рублей. Деньги он также впоследствии обналичил.



- Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



