Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты
Житель города Гусиноозёрск обманул в Иволгинском районе Бурятии двух доверчивых женщин.
По версии следствия, в феврале 2019 года мужчина рассказал малознакомой жительнице Иволгинского района о возможности оформления кредита в банке на выгодных условиях. Женщина поверила и предоставила ему свои паспортные данные и мобильный телефон.
С помощью мобильного банка аферист оформил кредит на сумму 123 тысяч рублей. Забрав банковскую карту потерпевшей, мужчина обналичил все деньги.
В том же месяце в селе Тапхар Иволгинского района он попросил банковскую карту у другой малознакомой женщины. Мошенник сказал, что хочет получить на неё свою заработную плату. Затем сделал вид, что звонит работодателю. Мужчина попросил женщину назвать номер её банковской карты и озвучить все сообщения, приходящие на телефон.
Получив тем самым доступ к банковским счетам, с помощью мобильного банка мужчина вновь оформил кредит на знакомую на сумму 111 тысяч рублей. Деньги он также впоследствии обналичил.
- Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество». Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
Происшествия, Фото:
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