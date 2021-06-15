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Байкальские спасатели помогли травмированному скайраннеру

Байкальские спасатели помогли травмированному скайраннеру
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд
Спортсмен упал при переходе через реку

13 июня группа из восьми иркутян-скайраннеров (тех, кто занимается бегом на скорость в горах) совершала забег по маршруту река Харлахта - пик Порожистый - река Бабха. На обратном пути, не доходя шесть км до федеральной трассы «Байкал», при переходе через реку один из мужчин поскользнулся и упал. Он повредил колено, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Самостоятельно продолжать движение ему стало затруднительно. Несколько человек остались с пострадавшим. Опираясь на товарищей, мужчина медленно продолжал движение.

Остальные участники группы вышли на трассу и по телефону сообщили о происшествии в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Для оказания помощи из Слюдянского подразделения отряда выехала группа спасателей. У начала тропы их встретили спортсмены. Вместе они начали подъём к пострадавшему. Вскоре поисковая группа и туристы встретились.

Спасатели оказали мужчине помощь, наложили шину на травмированную ногу и приступили к транспортировке. В три часа ночи объединённая группа спасателей и добровольцев вынесли иркутянина на носилках к началу тропы. На автомобиле «УАЗ» мужчину довезли до федеральной трассы и в удовлетворительном состоянии передали родственникам.
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