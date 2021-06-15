Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники

Только за прошлую неделю у жителей региона, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч



В Иркутской области с наступлением периода отпусков участились случаи мошенничеств при покупке путёвок, бронирований гостиничных номеров, гостевых домов и пр. Только за прошлую неделю у жителей, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Так 61-летнего инженера обманули мошенники, обещавшие предоставить проживание на турбазе в Республике Крым.



Мужчина нашёл сайт с объявлением об аренде дома на территории турбазы. Связавшись с «представителями базы отдыха», он обсудил условия бронирования жилья и перевёл около 80 тысяч рублей. После денежного перевода «сотрудники базы» прекратили переписку. В настоящее время сайт заблокирован.



Оперативники установили, что интернет-страница не имела никакого отношения к собственникам турбазы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Более 30 тысяч рублей потеряла 50-летняя жительница Свердловского района Иркутска, планировавшая отправиться в Санкт-Петербург. На сайте «Букинг» она связалась с автором объявления о сдаче в аренду квартиры и перевела ему деньги в качестве предоплаты. Получив аванс, собеседник прекратил общение. Сотрудники полиции выяснили, что номер, с которого производилась переписка, зарегистрирован в Рязанской области.



При похожих обстоятельствах 27-летний иркутянин лишился более 25 тысяч рублей, бронируя жильё через «Букинг» в Адлере.



