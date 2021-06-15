В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках

Один из украденных телефонов карманник подарил девушке



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в серии карманных краж. Молодому человеку 25 лет. На данный момент установлена его причастность к трём карманным кражам, совершённых в апреле-мае, а также в краже денег с банковского счёта, сообщили в МВД по Бурятии.



В маршрутных автобусах в часы пик молодой человек воровал сотовые телефоны. Утром, когда горожане направлялись на работу, и в обеденное время он, пользуясь толчеей, незаметно для окружающих вынимал гаджеты из карманов курток и сумок пассажиров.



Мобильные телефоны продавал, за исключением первой кражи. Тогда украденный смартфон вор подарил девушке.



В последнем случае он, вставив в свой телефон чужую сим-карту, через «мобильный банк» перевёл 1200 рублей.



Общий ущерб составил более 52 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела.



Ранее уже расследовались и направлялись в суд уголовные дела по обвинению этого молодого человека в карманных кражах. В прошлом году он совершил четыре таких кражи.



Подозреваемый нигде не работает.

