Один из украденных телефонов карманник подарил девушке
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в серии карманных краж. Молодому человеку 25 лет. На данный момент установлена его причастность к трём карманным кражам, совершённых в апреле-мае, а также в краже денег с банковского счёта, сообщили в МВД по Бурятии.
В маршрутных автобусах в часы пик молодой человек воровал сотовые телефоны. Утром, когда горожане направлялись на работу, и в обеденное время он, пользуясь толчеей, незаметно для окружающих вынимал гаджеты из карманов курток и сумок пассажиров.
Мобильные телефоны продавал, за исключением первой кражи. Тогда украденный смартфон вор подарил девушке.
В последнем случае он, вставив в свой телефон чужую сим-карту, через «мобильный банк» перевёл 1200 рублей.
Общий ущерб составил более 52 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее уже расследовались и направлялись в суд уголовные дела по обвинению этого молодого человека в карманных кражах. В прошлом году он совершил четыре таких кражи.
Подозреваемый нигде не работает.
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
Происшествия, Фото:
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