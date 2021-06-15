В Бурятии произошёл пожар на территории бывшего колхоза

Пожар, вероятно, произошёл из-за сигареты



Утром 14 июня загорелись бесхозные гаражи бывшего колхоза «Сибиряк» в селе Тунка Тункинского района Бурятии. О пожаре на телефон «112» сообщили местные жители.



- На момент прибытия пожарных горела крыша гаража. Огнеборцы потушили возгорание, не дав огню распространиться на всё строение, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара сгорела крыша гаража на площади 240 кв.м.



Точная причина возгорания устанавливается, но, предположительно, ей является неосторожность при курении.

