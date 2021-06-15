Пожар, вероятно, произошёл из-за сигареты
Утром 14 июня загорелись бесхозные гаражи бывшего колхоза «Сибиряк» в селе Тунка Тункинского района Бурятии. О пожаре на телефон «112» сообщили местные жители.
- На момент прибытия пожарных горела крыша гаража. Огнеборцы потушили возгорание, не дав огню распространиться на всё строение, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорела крыша гаража на площади 240 кв.м.
Точная причина возгорания устанавливается, но, предположительно, ей является неосторожность при курении.
В Бурятии произошёл пожар на территории бывшего колхоза
Происшествия, Фото:
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