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В Иркутске вырезали и украли часть водоотводных труб

В Иркутске вырезали и украли часть водоотводных труб
Происшествия, 
Из-за украденных труб оказались забиты каналы

На территории СНТ в посёлке Селиваниха в Иркутске подтопило участки, сообщили в пресс-службе администрации города. Приехавшие на место специалисты обнаружили, что часть водоотводных труб вырезали и украли.

– Сотрудники администрации Ленинского округа, комитета городского обустройства, МУП «ИркутскАвтодор» выехали на территорию подтопленных участков в оперативном режиме. Провели обследование системы водоотведения в Селиванихе. Обнаружили, что часть труб вырезаны и украдены, каналы забиты, - сообщила заместитель мэра – глава Ленинского округа Наталья Цибанова. – В настоящее время МУП «ИркутскАвтодор» прочищает трубы, которые остались, и каналы.

На сегодня есть подтопленные огороды, вода в самих домах отсутствует. Жители от эвакуации отказались.

Подтопленные участки расположены на границе с Иркутским районом. Местные жители считают, что основной причиной подтопления стали работы по возведению дачного некоммерческого партнерства «Иркутный плёс» Иркутского района.

– Мы уже провели переговоры с администрацией Мамоновского муниципального образования Иркутского района по дальнейшим действиям по предотвращению засыпания каналов и болот, а также приведению в порядок всей водной экосистемы этой территории, – добавила Наталья Цибанова.

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