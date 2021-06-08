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Жителя Бурятии покусал энцефалитный клещ

Жителя Бурятии покусал энцефалитный клещ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии зарегистрированы первые случаи инфекций, передающихся клещами

В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита в этом сезоне.

- Зарегистрировано шесть случаев инфекций, передающихся клещами: один случай клещевого вирусного энцефалита, два случая клещевого боррелиоза, три случая клещевого риккетсиоза, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По данным на 7 июня, клещи покусали в Бурятии 863 человека, из них 285 детей. В статистику входят только люди, обратившиеся за медицинской помощью по поводу укусов клещей.

Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках.

Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.

Что делать, если укусил клещ?

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Загородная, д. 56

Снятого живого клеща необходимо сдать на лабораторное исследование для определения возбудителей инфекционных заболеваний.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ул. Ключевская, 45б. (с понедельника по субботу, с 9:00 до 12:00)

- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Загородная, д.56 (круглосуточно).
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