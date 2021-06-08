Жителя Бурятии покусал энцефалитный клещ

В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита в этом сезоне.
- Зарегистрировано шесть случаев инфекций, передающихся клещами: один случай клещевого вирусного энцефалита, два случая клещевого боррелиоза, три случая клещевого риккетсиоза, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По данным на 7 июня, клещи покусали в Бурятии 863 человека, из них 285 детей. В статистику входят только люди, обратившиеся за медицинской помощью по поводу укусов клещей.
Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках.
Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в Северобайкальске и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.
Что делать, если укусил клещ?
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Загородная, д. 56
Снятого живого клеща необходимо сдать на лабораторное исследование для определения возбудителей инфекционных заболеваний.
Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ул. Ключевская, 45б. (с понедельника по субботу, с 9:00 до 12:00)
- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Загородная, д.56 (круглосуточно).
Снятого живого клеща необходимо сдать на лабораторное исследование для определения возбудителей инфекционных заболеваний.
Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ул. Ключевская, 45б. (с понедельника по субботу, с 9:00 до 12:00)
- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Загородная, д.56 (круглосуточно).