Маньяка признали виновным в ещё двух убийствах
Ангарский городской суд приговорил к 9 годам 8 месяцам лишения свободы Михаила Попкова, более известного как «ангарского маньяка». Серийный убийца признал вину ещё в двух новых убийствах.
Установлено, что в июле 1995 года в Ангарске Попков посадил в автомобиль незнакомую 18-летнюю девушку и, получив согласие на совместное времяпрепровождение, отвез её на берег реки Ангара. Здесь убил, а труп скинул в реку.
По аналогичной схеме с апреля по октябрь 1995 года маньяк убил ещё одну женщину, труп которой он сбросил в коллектор.
- Суд приговорил мужчину к 9 годам 8 месяцам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
В СУ СК РФ по Иркутской области отметили, что о данных преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в особорежимной исправительной колонии, где отбывал два пожизненных срока за серию убийств женщин. Летом 2020 года осуждённый был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий.
Бывший полицейский из города Ангарск Иркутской области Михаил Попков впервые в России был осуждён на два пожизненных срока. По версии следствия, в период с 1992 по 2010 год он совершил 84 убийства женщин с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями. Летом 2020 года сообщалось, что с учетом новых показаний число его жертв может достигнуть как минимум 86 человек. Судебные психиатры поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства.
Ангарскому маньяку к двум пожизненным срокам добавили ещё 10 лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик получил тяжёлые травмы
Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка
Следователи и специалисты детально осмотрят место трагического происшествия
Маньяка признали виновным в ещё двух убийствах
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
Возбуждено уголовное дело
Беспечный владелец телефона не позаботился о безопасности после того, как потерял его
Одна из потерпевших лишилась накоплений от продажи квартиры
Невиновный мужчина находился в розыске по делу об убийстве у «Спутника»
Авария произошла на севере области
Два лесных пожара тушили в Бурятии
Тело пожарные обнаружили во время тушения
Движение машин возможно только по одной стороне дороги
Причина - неисправность узлов и механизмов автомобиля
Агрессивный мужчина пошёл с ножами на полицейских