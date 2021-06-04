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Ангарскому маньяку к двум пожизненным срокам добавили ещё 10 лет

Ангарскому маньяку к двум пожизненным срокам добавили ещё 10 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Маньяка признали виновным в ещё двух убийствах

Ангарский городской суд приговорил к 9 годам 8 месяцам лишения свободы Михаила Попкова, более известного как «ангарского маньяка». Серийный убийца признал вину ещё в двух новых убийствах.

Установлено, что в июле 1995 года в Ангарске Попков посадил в автомобиль незнакомую 18-летнюю девушку и, получив согласие на совместное времяпрепровождение, отвез её на берег реки Ангара. Здесь убил, а труп скинул в реку.

По аналогичной схеме с апреля по октябрь 1995 года маньяк убил ещё одну женщину, труп которой он сбросил в коллектор.

- Суд приговорил мужчину к 9 годам 8 месяцам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.

В СУ СК РФ по Иркутской области отметили, что о данных преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в особорежимной исправительной колонии, где отбывал два пожизненных срока за серию убийств женщин. Летом 2020 года осуждённый был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий.

Бывший полицейский из города Ангарск Иркутской области Михаил Попков впервые в России был осуждён на два пожизненных срока. По версии следствия, в период с 1992 по 2010 год он совершил 84 убийства женщин с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями. Летом 2020 года сообщалось, что с учетом новых показаний число его жертв может достигнуть как минимум 86 человек. Судебные психиатры поставили Попкову диагноз «гомицидомания» (страсть к убийствам), который не является симптомом психического расстройства.

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