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В лесах Иркутской области установилась пожароопасная ситуация

В лесах Иркутской области установилась пожароопасная ситуация
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чрезвычайный пятый класс был зарегистрирован в Киренском районе

Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности лесов установились местами в Иркутской области. Так, чрезвычайный пятый класс зарегистрирован 3 июня в Киренском районе, высокий четвёртый класс – в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах. На территории ещё девяти муниципальных образований установился средний третий класс пожарной опасности лесов.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано пять вновь обнаруженных пожаров: по одному в Ангарском, Жигаловском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Также потушено два возгорания, зарегистрированных 2 июня в Киренском и Братском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 72 га, в том числе 64 га, покрытых лесом.

Локализовано три лесных пожара: по одному в Усть-Илимском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь этих возгораний 120 га, из которых 50 га, непокрытых лесом.

В действующем состоянии на утро 4 июня перешло восемь вновь зарегистрированных пожаров: по два в Казачинско-Ленском и Братском районах, по одному – в Бодайбинском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Чунском районах. Также оставались действующими четыре возгорания, обнаруженные в среду: два – в Усть-Кутском районе, по одному – в Катангском и Чунском районах. Общая площадь действующих лесных пожаров 208,4 га, из них 47 га, непокрытых лесом.

Из вновь обнаруженных возгораний девять зарегистрировано на незакреплённых за арендаторами, семь – на арендованных. В 13 случаях в возникновении пожаров усматривается вина местного населения, в одном – огонь перешёл в лес с земель иных категорий. Причиной одного возгорания 3 июня стало замыкание на линии электропередач. Ещё один природный пожар начался из-за грозы.

В тушении всех очагов 3 июня было задействовано 106 пожарных-десантников, 146 работников лесопожарных станций, 75 мобилизованных граждан и 105 единиц наземной техники.

В мониторинге лесопожарной обстановки и переброске десантников к местам возникновения возгораний было задействовано пять легкомоторных самолётов, восемь Ан-2 и вертолёт Ми-8. Общий налёт воздушных судов составил 52 часа 25 минут.

Из всех зарегистрированных с начала пожароопасного сезона лесных пожаров в первый день с момента обнаружения потушено 81,3% возгораний. Ещё 16,7% ликвидировано на вторые сутки. Всего в лесном фонде региона с 13 апреля зарегистрировано 111 пожаров на общей площади 2153,1 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 218 случаев, площадь, пройденная огнём, – на 30636,4 га. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
лесные пожары Иркутская область
 
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