В Бурятии на дороге произошёл камнепад

Движение машин возможно только по одной стороне дороги



На региональном участке автодороги «Монды-Орлик» в Окинском районе Бурятии произошёл сход камней. Камни обрушились на пятикилометровом участке – на 20-25 км дороги.



Соответствующее сообщение поступило на телефон службы 112 сегодня ночью.



- Движение автотраспорта возможно только по одной стороне дороги, - сообщили в группе «Ока-инфо.24/7».



На место направлена необходимая техника

