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В Бурятии на трассе горел грузовик

В Бурятии на трассе горел грузовик
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Причина - неисправность узлов и механизмов автомобиля

В Бурятии на 37 км трассы Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан загорелся грузовой автомобиль. Инцидент произошёл ранним утром 2 июня.

На тушение выезжала пожарная машина пожарной части №38.

- В 6.17 часов пожар был ликвидирован. Причина - неисправность узлов и механизмов автомобиля. Ущерб - выгорело подкапотное пространство, сгорели два запасных колеса, переднее правое колесо. Просим водителей брать с собой огнетушитель, - сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». 
пожар грузовой транспорт
 
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