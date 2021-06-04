В Бурятии на трассе горел грузовик

Причина - неисправность узлов и механизмов автомобиля



В Бурятии на 37 км трассы Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан загорелся грузовой автомобиль. Инцидент произошёл ранним утром 2 июня.



На тушение выезжала пожарная машина пожарной части №38.



- В 6.17 часов пожар был ликвидирован. Причина - неисправность узлов и механизмов автомобиля. Ущерб - выгорело подкапотное пространство, сгорели два запасных колеса, переднее правое колесо. Просим водителей брать с собой огнетушитель, - сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

