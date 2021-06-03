В Улан-Удэ на улице ограбили школьника

Молодой человек попросил позвонить и убежал



Днём 30 мая в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение от матери десятиклассника. Женщина рассказала, что незнакомец забрал у её сына сотовый телефон, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Оперативники, опросив очевидцев и проведя оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый за квартирные кражи житель села Сотниково.



Молодой человек со своим знакомым распивал спиртное на улице. В какой-то момент они подошли к двум подросткам, один из которых держал дорогой телефон. Молодой человек попросил позвонить, а затем убежал в сторону автобусной остановки. Подросток попытался догнать мужчину, но не смог.



Полицейские изъяли телефон у задержанного по месту жительства. Дознавателю он пояснил, что хотел пользоваться сотовым, так как его телефон старой модели.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

