Житель Иркутской области нашёл в огороде боевую гранату





2 июня в посёлке Оса Иркутской области местный житель во время земельных работ в своём огороде откопал гранату.На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники, сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними находится ручная осколочная граната системы «Миллса», со следами коррозии. Боеприпас представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан.Сотрудники Росгвардии перевезли гранату в специальном взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.