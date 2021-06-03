Житель Иркутской области нашёл в огороде боевую гранату

Мужчина наткнулся на гранату во время земляных работ
2 июня в посёлке Оса Иркутской области местный житель во время земельных работ в своём огороде откопал гранату.
На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники, сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области. Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними находится ручная осколочная граната системы «Миллса», со следами коррозии. Боеприпас представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан.
Сотрудники Росгвардии перевезли гранату в специальном взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.
Мужчина наткнулся на гранату во время земляных работ
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