В Бурятии фальшивую купюру обнаружили в банке









В Бурятии зарегистрировано 28 случаев обнаружения фальшивых денег. Преимущественно подделываются и сбываются купюры достоинством 500, 1000, 5000 рублей. Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.К примеру, в ходе подсчёта выручки продавец коммерческая организации в Улан-Удэ обнаружила поддельную купюру номиналом в 5000 рублей.Также в мае фальшивку и вовсе удалось сдать в банк.- При пересчёте денежных средств, поступивших в один из банков Кабанского района, сотрудник кредитной организации выявил денежную купюру номиналом 1000 рублей с признаками подделки, - отметили в полиции.По всем фактам обнаружения фальшивых денежных средств возбуждены уголовные дела.Одна из основных причин появления данных фальшивок в денежном обороте – отсутствие соответствующего оборудования, так называемых детекторов банкнот, в магазинах с небольшим оборотом до крупных организаций с массивным денежным оборотом.- банкнота изготовлена на простой бумаге, которая светится при попадании на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от банковской бумаги; также при намокании легко разрушается (рвется, расползается);- у фальшивой банкноты отсутствует характерный хруст бумаги, могут отсутствовать «водяные знаки»;- цветной, переливающийся герб Ярославля (на купюрах достоинством 1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством 5000 рублей) не меняют свой цвет при разглядывании купюр под разными углами;- отсутствует «объёмность» на фальшивых банкнотах, так называемый «кипп-эффект», который достигается при обзоре под острым углом на лицевую сторону купюры в области орнаментальной ленты, в результате чего появляются двойные буквы «Р».