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Пьяный житель Бурятии угнал трактор, чтобы покататься

Пьяный житель Бурятии угнал трактор, чтобы покататься
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трактор угонщик завёл с помощью проводов

В Хоринском районе полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы в селе Зун-Хурай, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Заявление об угоне техники поступило в полицию вечером 23 апреля от 68-летнего индивидуального предпринимателя. Ущерб был оценён на сумму почти 200 тысяч рублей.

В тот же день брошенный трактор полицейские обнаружили в лесу. Вскоре нашли и угонщика – 32-летнего мужчину.

За несколько дней до преступления мужчина устроился рабочим на пилораму. Потрудившись два дня, он ушёл в запой и перестал появляться на работе. Спустя несколько дней сельчанин вернулся на пилораму. Будучи пьяным, он завёл трактор с помощью проводов и уехал в лесу. Однако в лесу трактор заглох, мужчина не смог его завести и убежал.

Задержанный пояснил правоохранителям, что «просто хотел покататься».

Возбуждено уголовное дело по об угоне, дознание продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчина ранее неоднократно судим за кражу, грабёж и наркопреступление.

угон
 
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