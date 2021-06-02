Трактор угонщик завёл с помощью проводов
В Хоринском районе полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы в селе Зун-Хурай, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Заявление об угоне техники поступило в полицию вечером 23 апреля от 68-летнего индивидуального предпринимателя. Ущерб был оценён на сумму почти 200 тысяч рублей.
В тот же день брошенный трактор полицейские обнаружили в лесу. Вскоре нашли и угонщика – 32-летнего мужчину.
За несколько дней до преступления мужчина устроился рабочим на пилораму. Потрудившись два дня, он ушёл в запой и перестал появляться на работе. Спустя несколько дней сельчанин вернулся на пилораму. Будучи пьяным, он завёл трактор с помощью проводов и уехал в лесу. Однако в лесу трактор заглох, мужчина не смог его завести и убежал.
Задержанный пояснил правоохранителям, что «просто хотел покататься».
Возбуждено уголовное дело по об угоне, дознание продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчина ранее неоднократно судим за кражу, грабёж и наркопреступление.
Пьяный житель Бурятии угнал трактор, чтобы покататься
Происшествия, Фото:
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