Пьяный житель Бурятии угнал трактор, чтобы покататься

Трактор угонщик завёл с помощью проводов



В Хоринском районе полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы в селе Зун-Хурай, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Заявление об угоне техники поступило в полицию вечером 23 апреля от 68-летнего индивидуального предпринимателя. Ущерб был оценён на сумму почти 200 тысяч рублей.



В тот же день брошенный трактор полицейские обнаружили в лесу. Вскоре нашли и угонщика – 32-летнего мужчину.



За несколько дней до преступления мужчина устроился рабочим на пилораму. Потрудившись два дня, он ушёл в запой и перестал появляться на работе. Спустя несколько дней сельчанин вернулся на пилораму. Будучи пьяным, он завёл трактор с помощью проводов и уехал в лесу. Однако в лесу трактор заглох, мужчина не смог его завести и убежал.



Задержанный пояснил правоохранителям, что «просто хотел покататься».



Возбуждено уголовное дело по об угоне, дознание продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Мужчина ранее неоднократно судим за кражу, грабёж и наркопреступление.



