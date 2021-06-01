Умерший ребёнок был госпитализирован с высокой температурой
В Улан-Удэ в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства смерти ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 мая в Баргузинскую центральную районную больницу был госпитализирован семилетний ребёнок в крайне тяжёлом состоянии. На следующий день его доставили в отделение реанимации детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
Врачи оказывали всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, ребёнка спасти не удалось.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
В СУ СК России по Бурятии сообщили, что по предварительным данным, мальчик проживал с матерью и несовершеннолетними братом и сестрой в селе Баргузин. С высокой температурой ребёнок был госпитализирован в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько дней мальчик скончался.
- В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. А также будет дана правовая оценка компетентным органам, проверены условия проживания в семье семилетнего ребенка и других детей, - добавили в следственном управлении.
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после смерти ребёнка
Происшествия, Фото:
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