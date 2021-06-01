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Братчанина осудили за 26 краж с кладбищ

Братчанина осудили за 26 краж с кладбищ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина воровал цветники и надгробные плиты

36-летний житель Братска признан виновным в 26 кражах с городских кладбищ.

С апреля по август 2020 года мужчина на территории общественных кладбищ воровал цветники и надгробные плиты с захоронений. Украденное вор перепродавал ритуальным агентствам. Общий ущерб превысил 270 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (по совокупности приговоров).

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
кража кладбище
 
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