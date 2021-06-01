Мужчина воровал цветники и надгробные плиты
36-летний житель Братска признан виновным в 26 кражах с городских кладбищ.
С апреля по август 2020 года мужчина на территории общественных кладбищ воровал цветники и надгробные плиты с захоронений. Украденное вор перепродавал ритуальным агентствам. Общий ущерб превысил 270 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (по совокупности приговоров).
Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Братчанина осудили за 26 краж с кладбищ
Происшествия, Фото:
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