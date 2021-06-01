Братчанина осудили за 26 краж с кладбищ

Мужчина воровал цветники и надгробные плиты



36-летний житель Братска признан виновным в 26 кражах с городских кладбищ.



С апреля по август 2020 года мужчина на территории общественных кладбищ воровал цветники и надгробные плиты с захоронений. Украденное вор перепродавал ритуальным агентствам. Общий ущерб превысил 270 тысяч рублей.



Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (по совокупности приговоров).



Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

