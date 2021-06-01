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В Бурятии пьяные водители устроили два ДТП

В Бурятии пьяные водители устроили два ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В двух авариях пострадали четыре человека, в том числе ребёнок

Вчера в Бурятии произошло два ДТП с пострадавшими. В обоих случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ночью в Северобайкальске 31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП сам водитель и 44-летняя пассажирка получили травмы.

- Водитель не имеет права управления транспортным средством. Он следовал в состоянии алкогольного опьянения (оформлен по ст. 12.8 ч.3 КоАП), - уточнили в Госавтоинспекции.



Вторая автоавария произошла около 8 часов вечера в Заиграевском районе. 42-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» на автодороге «Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор» столкнулся с автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 35-летней женщины-водителя.

В результате ДТП водитель «Тойота РАВ 4» и её шестилетний сын с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

- Водитель «Ипсума» следовал в состоянии алкогольного опьянения: результат освидетельствования 1.08 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего за прошедшие сутки на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 430 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 15 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, два человека за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и шесть автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года. 
ДТП алкогольное опьянение
 
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