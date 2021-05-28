Забайкалец случайно убил мужчину, толкнув на плиту

Потерпевший скончался от ожогового шока



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Байгул Чернышевского района, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.



По данным следствия, 18 января в селе Байгул обвиняемый, распивая спиртное в гостях у 56-летнего мужчины, во время ссоры вылил на хозяина дома спирт. После он толкнул сидящего на стуле мужчину в грудь. Потерпевший не удержал равновесие и упал на работающую электрическую плиту.



На мужчине загорелась одежда. Он получил ожоги около 20 процентов тела, однако отказался от госпитализации. Но через несколько дней мужчина скончался от ожогового шока.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены судебные экспертизы, допрошены все участники событий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый полностью признал вину. Забайкальцу грозит до двух лет лишения свободы.

