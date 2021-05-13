Улан-удэнец спустил украденные деньги на спортивные ставки





10 мая в Улан-Удэ обокрали 26-летнюю жительницу Иркутска, которая приехала в гости к родственникам. Девушка рассказала, что в магазине самообслуживания в торговом центре из кармана её куртки стащили телефон. Пропажу гаджета она обнаружила, когда на кассе собиралась рассчитаться за товар. Телефон владелица оценила в 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Карманником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 21-летний улан-удэнец. Чужой смартфон, которым он решил пользоваться сам, у него изъяли.Молодой человек не остановился на одной краже. Вставив чужую сим-карту в другой телефон, он посредством «мобильного» банка перевёл пять тысяч рублей. Деньги спустил, пытаясь выиграть на спортивных ставках.Молодой человек ранее уже был условно осуждён за аналогичную кражу денег через «мобильный банк».- Установлению подозреваемого способствовали, в том числе, записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, - отметили в полиции.