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Улан-удэнец спустил украденные деньги на спортивные ставки

Улан-удэнец спустил украденные деньги на спортивные ставки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Кража произошла в торговом центре

10 мая в Улан-Удэ обокрали 26-летнюю жительницу Иркутска, которая приехала в гости к родственникам. Девушка рассказала, что в магазине самообслуживания в торговом центре из кармана её куртки стащили телефон. Пропажу гаджета она обнаружила, когда на кассе собиралась рассчитаться за товар. Телефон владелица оценила в 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Карманником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 21-летний улан-удэнец. Чужой смартфон, которым он решил пользоваться сам, у него изъяли.

Молодой человек не остановился на одной краже. Вставив чужую сим-карту в другой телефон, он посредством «мобильного» банка перевёл пять тысяч рублей. Деньги спустил, пытаясь выиграть на спортивных ставках.

Молодой человек ранее уже был условно осуждён за аналогичную кражу денег через «мобильный банк».

- Установлению подозреваемого способствовали, в том числе, записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, - отметили в полиции.


кража
 
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