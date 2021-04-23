По городу проведут профилактические рейды
С 1 мая на территории Иркутска будет введён особый противопожарный режим (ОПР). Он продлится до снятия пожароопасной обстановки решением правительства Иркутской области.
Во время действия ОПР пожарно-спасательные гарнизоны перейдут на усиленный вариант несения службы. Также будет усилен федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности.
Администрация города Иркутска во взаимодействии с МУ МВД России «Иркутское», отделениями надзорной деятельности и профилактической работы усилит контроль за проведением инструктажей о соблюдении требований пожарной безопасности на предприятиях и в социальных учреждениях. Для граждан, находящихся в группах повышенного риска будет организована раздача информационных материалов о соблюдении техники пожарной безопасности.
– Работа по подготовке к пожароопасному периоду в Иркутске идёт в течение всего апреля. Ведутся профилактические отжиги, убираются свалки. Все комитеты, оперативные службы находятся в полной готовности. Наряду с этим необходимо усилить информирование населения, начать проведение рейдов по соблюдению ОПР, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
В рамках ОПР сотрудники МКУ «Безопасный город» во взаимодействии с пожарно-спасательным отрядом федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Иркутской области проведут профилактические рейды по частному сектору, садоводческим товариществам и местам массового отдыха населения, расположенным на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске с 1 мая введут особый противопожарный режим
Происшествия, Фото:
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