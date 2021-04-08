Ущерб оценён в 450 тысяч рублей
Вечером 7 апреля в Улан-Удэ на улице Амбулаторная загорелся автомобиль Mercedes-Benz.
Когда пожарные прибыли на место, автомобиль был полностью охвачен огнём.
- В результате пожара выгорели кузов, салон, багажный отсек. Материальный ущерб составил 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Тушили возгорание шесть пожарных и две единицы техники.
Предварительная причина пожара – неисправность систем и механизмов автомобиля. Проводится доследственная проверка.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 31 марта в Поселье жгли траву, а сожгли автомобиль Mitsubishi Delica.
В Улан-Удэ сгорел Mercedes Benz
Происшествия, Фото:
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