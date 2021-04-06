 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

В центре Улан-Удэ подрались водители автобусов

В центре Улан-Удэ подрались водители автобусов
Происшествия, 
Инцидент произошёл на остановке

В центре Улан-Удэ – на остановке по улице Балтахинова - произошла драка. На этот раз подрались, судя по всему, водители маршрутных автобусов. Прохожий на видео пытается разнять мужчин и погасить конфликт. Запись с инцидентом появилась в бурятских пабликах «Аноним 03» и ves_ulan_ude.

 

Пользователи пишут под постами с видео гневные комментарии:

«Маршрутчики вообще сплошь головары в худшем виде этого слова. Эти войны на дорогах и хамство достали»
«Воспитание налицо, уважения друг к другу ноль, да, видимо, и словарный запас очень ограничен, раз руки пустили в ход»
«Быдлоград»
«Вот упыри! Даже друг с другом не ладят»
«Такая у нас культура обслуживания»
«Своровал пассажиров».

Некоторые предположили, что могли подраться пассажир и водитель, а не водители.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ рядом с автовокзалом несколько человек избили мужчину. В соцсети отмечалось, что горожанина избили за то, что он поднял руку на свою жену.

Также в столице Бурятии произошла массовая драка школьников за гаражами. Остановили подростковые разборки горожанки, кричавшие с балкона, что вызовут полицию.





драка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию
Ангарская ОПГ поставляла «синтетику» в Бурятию
Происшествия, 06.04.2021
Доход ОПГ наркодельцов превысил 6 миллионов рублей
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
В нацпарке Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 06.04.2021
На утро 6 апреля лесные пожары ликвидированы
Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию
Братчанин получил 8 лет колонии за нарколабораторию
Происшествия, 06.04.2021
Подельница наркодилера получила отсрочку из-за ребёнка
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировал женщину на мопеде
Происшествия, 06.04.2021
Виновник аварии был пьян и не имел водительских прав
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Братчанка перевела 800 тысяч за «посылку с золотыми слитками»
Происшествия, 06.04.2021
Аферист нашёл свою жертву в «Одноклассниках»
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
В Улан-Удэ грузчик украл из офиса телефон
Происшествия, 06.04.2021
Вора сняла камера видеонаблюдения
На Байкале провалились под лёд грузовики с досками
На Байкале провалились под лёд грузовики с досками
Происшествия, 06.04.2021
Один из грузовиков ушёл под лёд полностью
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
В Бурятии после страшной смерти женщины расправляются с собаками
Происшествия, 05.04.2021
В селе, где собаки насмерть загрызли женщину, дежурит полиция
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
Происшествия, 05.04.2021
Причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения
Житель Бурятии смошенничал на 2,1 млн
Житель Бурятии смошенничал на 2,1 млн
Происшествия, 05.04.2021
21-летний парень «зарабатывал», обманывая людей по телефону  
В Бурятии стая собак заживо загрызла пенсионерку
В Бурятии стая собак заживо загрызла пенсионерку
Происшествия, 05.04.2021
Собаки, от которых мучительной смертью умерла женщина, скрываются в лесу
Забайкалец спрятал украденное золото в золе
Забайкалец спрятал украденное золото в золе
Происшествия, 05.04.2021
Владелец квартиры зря доверился соседу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^