В центре Улан-Удэ подрались водители автобусов

В центре Улан-Удэ – на остановке по улице Балтахинова - произошла драка. На этот раз подрались, судя по всему, водители маршрутных автобусов. Прохожий на видео пытается разнять мужчин и погасить конфликт. Запись с инцидентом появилась в бурятских пабликах «Аноним 03» и ves_ulan_ude.
Пользователи пишут под постами с видео гневные комментарии:
«Маршрутчики вообще сплошь головары в худшем виде этого слова. Эти войны на дорогах и хамство достали»
«Воспитание налицо, уважения друг к другу ноль, да, видимо, и словарный запас очень ограничен, раз руки пустили в ход»
«Быдлоград»
«Вот упыри! Даже друг с другом не ладят»
«Такая у нас культура обслуживания»
«Своровал пассажиров».
Некоторые предположили, что могли подраться пассажир и водитель, а не водители.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ рядом с автовокзалом несколько человек избили мужчину. В соцсети отмечалось, что горожанина избили за то, что он поднял руку на свою жену.
Также в столице Бурятии произошла массовая драка школьников за гаражами. Остановили подростковые разборки горожанки, кричавшие с балкона, что вызовут полицию.