У фигурантов дела изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении двух бутлегеров. Обвиняемые – 55-летний уроженец Свердловска и 50-летний житель Джидинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Джидинского района, имея организаторские способности и опыт работы в сфере торговли, знал, где можно приобрести расходные материалы для производства алкоголя. Мужчина организовал в районе незаконное производство алкогольной продукции.
Его подельник, также ранее работавший в торговой отрасли, приобретал сырьё в виде спиртосодержащей жидкости. Незаконно изготовленную алкогольную продукцию он с помощью нанятых работников на своём транспорте перевозил в места хранения в Улан-Удэ. После чего поставлял её в мелкие магазины, а также продавал гражданам в столице и районах Бурятии.
По уголовному делу полицейские изъяли более 70 тысяч бутылок алкогольной продукции общей стоимостью около 14 миллионов рублей, фурнитуру и оборудование для производства водки, поддельные федеральные специальные марки.
В ходе предварительного следствия наложен арест на наличные деньги, принадлежащее обвиняемым, - это около 2,5 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
В Бурятии бутлегеры поставляли поддельный алкоголь в магазины
Происшествия, Фото:
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