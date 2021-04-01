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В Бурятии бутлегеры поставляли поддельный алкоголь в магазины

В Бурятии бутлегеры поставляли поддельный алкоголь в магазины
Происшествия,  Фото:из архива
У фигурантов дела изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении двух бутлегеров. Обвиняемые – 55-летний уроженец Свердловска и 50-летний житель Джидинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Житель Джидинского района, имея организаторские способности и опыт работы в сфере торговли, знал, где можно приобрести расходные материалы для производства алкоголя. Мужчина организовал в районе незаконное производство алкогольной продукции.

Его подельник, также ранее работавший в торговой отрасли, приобретал сырьё в виде спиртосодержащей жидкости. Незаконно изготовленную алкогольную продукцию он с помощью нанятых работников на своём транспорте перевозил в места хранения в Улан-Удэ. После чего поставлял её в мелкие магазины, а также продавал гражданам в столице и районах Бурятии.

По уголовному делу полицейские изъяли более 70 тысяч бутылок алкогольной продукции общей стоимостью около 14 миллионов рублей, фурнитуру и оборудование для производства водки, поддельные федеральные специальные марки.

В ходе предварительного следствия наложен арест на наличные деньги, принадлежащее обвиняемым, - это около 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.


алкоголь контрафактная продукция
 
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