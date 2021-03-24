В Чите месячная девочка получила травмы в такси и попала в реанимацию

Водитель врезался в дерево



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Читы, по вине которого в ДТП пострадал месячный младенец. Мужчина подозревается в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По версии следствия, подозреваемый работал таксистом. 18 марта мужчина вёз супружескую пару с месячным ребенком. Во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП малышка получила тяжёлые травмы. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.



По мнению следствия, водитель не обеспечил безопасность пассажиров, перевозя ребёнка без удерживающего устройства. Кроме того, водитель не учёл сложные погодные условия – в тот день шёл снег, дорога была скользкой, а мужчина выбрал скорость, которая не соответствовала обстановке, что привело к ДТП и травмированию ребенка.



Первоначально проверкой обстоятельств инцидента занимались сотрудники полиции, однако следователи СК инициировали перед прокурором вопрос о передаче материалов проверки из полиции в следственные органы. Изучив полученные материалы, следователи возбудили уголовное дело.

