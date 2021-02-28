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На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли вагоны

На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли вагоны
Происшествия,  Фото:https://epp.genproc.gov.ru/
Из-за происшествия были задержаны пассажирские поезда

27 февраля на 7167 километре перегона Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошёл сход восемь вагонов с углём в составе грузового поезда № 2532 сообщением Междуреченск – Находка.

- В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Экологическая угроза окружающей среде отсутствует. Повреждено 250 метров пути в обоих направлениях. Работу по ликвидации последствий схода проводят три восстановительных поезда, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 февраля восстановлено движение по нечётному пути в обоих направлениях.

В результате происшествием были задержаны 4 пассажирских поезда: № 61 Владивосток – Москва (на 7 часов); № 7 Владивосток – Новосибирск (на 6 часов); № 686 Нерюнгри – Новосибирск (на 4 часа); № 1 Владивосток – Москва (на 2 часа), пояснили в прокуратуре.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сковородинской транспортной прокуратурой и Дальневосточным управлением Госжелдорнадзора проводятся проверки. Координацию деятельности поднадзорных органов на месте происшествия осуществляет Сковородинский транспортный прокурор. Причины схода устанавливаются. 
сход с рельсов
 
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