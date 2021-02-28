Из-за происшествия были задержаны пассажирские поезда
27 февраля на 7167 километре перегона Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошёл сход восемь вагонов с углём в составе грузового поезда № 2532 сообщением Междуреченск – Находка.
- В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Экологическая угроза окружающей среде отсутствует. Повреждено 250 метров пути в обоих направлениях. Работу по ликвидации последствий схода проводят три восстановительных поезда, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
28 февраля восстановлено движение по нечётному пути в обоих направлениях.
В результате происшествием были задержаны 4 пассажирских поезда: № 61 Владивосток – Москва (на 7 часов); № 7 Владивосток – Новосибирск (на 6 часов); № 686 Нерюнгри – Новосибирск (на 4 часа); № 1 Владивосток – Москва (на 2 часа), пояснили в прокуратуре.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сковородинской транспортной прокуратурой и Дальневосточным управлением Госжелдорнадзора проводятся проверки. Координацию деятельности поднадзорных органов на месте происшествия осуществляет Сковородинский транспортный прокурор. Причины схода устанавливаются.
На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли вагоны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за происшествия были задержаны пассажирские поезда
Пожар потушили за восемь минут
Пожар случился вчера
Инцидент произошёл в Кабанском районе
Инцидент произошёл в начале февраля
Наезд произошёл в субботу утром
Подростки заявили, что «развлекались»
Пожар произошёл в Иволгинском районе
Ружьё мужчине досталось от умершего родственника
Контрактник в срок не явился на службу
Кражу вскрыли при инвентаризации
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции
Утечка на трубопроводе возникла два раза
Власти считают, что нападений было в разы больше
Происшествия, 26.02.2021
Информация о сбитом подростке не подтвердилась