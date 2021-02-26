Поскользнувшийся подросток взволновал улан-удэнцев

Информация о сбитом подростке не подтвердилась



Сегодня, 26 февраля, около трёх часов дня на остановке «Юбилейный» произошло дорожное происшествие, переполошившее общественность. В паблике «Аноним 03» выложили снимок, на котором изображены трамвай, автомобиль медицины катастроф и экипаж ГИБДД.



- Что за суета на «Юбилейном»? – поинтересовался пользователь.



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Гагарина произошло ДТП. На место был направлен экипаж ДПС. Однако вскоре выяснилось, что никаких наездов не было. Мама 16-летнего подростка написала сотрудникам ГИБДД объяснение, что сын поскользнулся и упал, выйдя из трамвая.



Молодого человека осмотрели медики и с ушибами отпустили домой.



Отметим, что на этом участке дороги камеры ГИБДД не установлены.

