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Поскользнувшийся подросток взволновал улан-удэнцев

Поскользнувшийся подросток взволновал улан-удэнцев
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Информация о сбитом подростке не подтвердилась

Сегодня, 26 февраля, около трёх часов дня на остановке «Юбилейный» произошло дорожное происшествие, переполошившее общественность. В паблике «Аноним 03» выложили снимок, на котором изображены трамвай, автомобиль медицины катастроф и экипаж ГИБДД.

- Что за суета на «Юбилейном»? – поинтересовался пользователь.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Гагарина произошло ДТП. На место был направлен экипаж ДПС. Однако вскоре выяснилось, что никаких наездов не было. Мама 16-летнего подростка написала сотрудникам ГИБДД объяснение, что сын поскользнулся и упал, выйдя из трамвая.

Молодого человека осмотрели медики и с ушибами отпустили домой.

Отметим, что на этом участке дороги камеры ГИБДД не установлены.
ГИБДД трамвай
 
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