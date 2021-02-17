Вор потратил около 10 тысяч рублей
В полицию Улан-Удэ обратился 33-летний житель Иволгинского района. Мужчина сообщил о краже банковской карты и неоднократных снятиях денег. Общая сумма ущерба составил около десяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Выяснилось, что несколькими днями ранее мужчина выпивал с малознакомыми людьми и уснул. Проснувшись, он увидел смс-оповещения об оплате покупок банковской картой в разных магазинах. Всего было совершено восемь покупок. Потерпевший заблокировал карту и позвонил в полицию.
Сотрудники полиции поймали вора –ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего мужчину.
В содеянном мужчина раскаялся и частично возместил ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец стащил карту уснувшего собутыльника
Происшествия, Фото:
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