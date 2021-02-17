Улан-удэнец стащил карту уснувшего собутыльника

Вор потратил около 10 тысяч рублей



В полицию Улан-Удэ обратился 33-летний житель Иволгинского района. Мужчина сообщил о краже банковской карты и неоднократных снятиях денег. Общая сумма ущерба составил около десяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Выяснилось, что несколькими днями ранее мужчина выпивал с малознакомыми людьми и уснул. Проснувшись, он увидел смс-оповещения об оплате покупок банковской картой в разных магазинах. Всего было совершено восемь покупок. Потерпевший заблокировал карту и позвонил в полицию.



Сотрудники полиции поймали вора –ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего мужчину.



В содеянном мужчина раскаялся и частично возместил ущерб.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





