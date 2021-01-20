Бутлегеры из Улан-Удэ поставили продажу «палёнки» на поток

В ходе обыска в местах хранения и производства было изъято около 15 тысяч бутылок алкогольной продукции и не менее восьми тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Также изъято различное оборудование и предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции (бочки, шланги, дозаторы, спиртометры, этикетки, пробки, марки).





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В Бурятии завершено расследование уголовного дела бутлегеров, поставивших производство и продажу сомнительного алкоголя на поток. Перед судом предстанут двое улан-удэнцев, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Оперативно-розыскные мероприятия проводились с октября 2019-го по июнь 2020 года.Установлено, что двое организаторов группы произвели поддельной алкогольной продукции на общую сумму 3 миллиона 790 тысяч рублей. В дальнейшем контрафактную алкогольную продукцию продавали жителям Улан-Удэ.Организовали всё это двое жителей Улан-Удэ, 48 лет и 21 года. Им предъявлено обвинение в незаконном производстве, приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и сбыте немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.Следственные действия в отношении других участников незаконной деятельности продолжаются.