В Улан-Удэ произошло ДТП перед «зеброй»

Накануне, 13 января, около 8 часов утра на перекрёстке с круговым движением в Улан-Удэ, произошло ДТП. По предварительным данным, в левом ряду женщина на «Тойоте Харриер» совершила столкновение с автомобилем «Тойота Фанкарго». ДТП обошлось без пострадавших, однако на въезде на круговую развязку образовалась пробка.









Ещё одно ДТП произошло на улице Краснодонская в микрорайоне Восточный. Автомобилист на «Субару Легаси» остановился перед пешеходным переходом, в этот момент с ним совершил столкновение микрогрузовик. Авария немало напугала пешеходов, но, к счастью, обошлось без пострадавших.







В этой автоаварии также обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. На участке дороги образовался затор.











Ещё одно ДТП произошло около 17:30 на перекрёстке со Спиртзаводским трактом.- «ЗИЛ», выезжая со стороны Спиртзавода, не предоставил преимущество автомобилю «Хонда ЦРВ» и совершил с ним столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.