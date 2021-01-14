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В Улан-Удэ произошло ДТП перед «зеброй»

В Улан-Удэ произошло ДТП перед «зеброй»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария напугала пешеходов

Накануне, 13 января, около 8 часов утра на перекрёстке с круговым движением в Улан-Удэ, произошло ДТП. По предварительным данным, в левом ряду женщина на «Тойоте Харриер» совершила столкновение с автомобилем «Тойота Фанкарго». ДТП обошлось без пострадавших, однако на въезде на круговую развязку образовалась пробка.



Ещё одно ДТП произошло на улице Краснодонская в микрорайоне Восточный. Автомобилист на «Субару Легаси» остановился перед пешеходным переходом, в этот момент с ним совершил столкновение микрогрузовик. Авария немало напугала пешеходов, но, к счастью, обошлось без пострадавших.


Ещё одно ДТП произошло около 17:30 на перекрёстке со Спиртзаводским трактом.

- «ЗИЛ», выезжая со стороны Спиртзавода, не предоставил преимущество автомобилю «Хонда ЦРВ» и совершил с ним столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.

В этой автоаварии также обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. На участке дороги образовался затор.


ДТП
 
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