Появилось видео по делу о краже 16 миллионов из инкассации в Улан-Удэ

На портале «МВД Медиа» появилось официальное оперативное видео по делу о краже 16 миллионов рублей из Бурятского республиканского управления инкассации. На видео момент привода задержанных в отдел полиции, а также обнаружение украденных денег. Их воры спрятали в большой мешок, в котором многие возят картошку. Мешок уложили в багажник легковушки.





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