Появилось видео по делу о краже 16 миллионов из инкассации в Улан-Удэ

На портале «МВД Медиа» появилось официальное оперативное видео по делу о краже 16 миллионов рублей из Бурятского республиканского управления инкассации. На видео момент привода задержанных в отдел полиции, а также обнаружение украденных денег. Их воры спрятали в большой мешок, в котором многие возят картошку. Мешок уложили в багажник легковушки.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупная кража в Бурятском республиканском управления инкассации - «Росинкас» произошла в ночь на 2 января. О задержании подозреваемых МВД по Бурятии сообщило 8 января. Были задержаны пятеро жителей Улан-Удэ в возрасте от 25 до 28 лет. В задержании участвовали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ.
Операция по изобличению участников дерзкого преступления проводилась в Бурятии и в соседней Иркутской области. Следователи изъяли большую часть похищенных денег.
Задержанным предъявлено обвинение по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере». В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух обвиняемых - в виде домашнего ареста.