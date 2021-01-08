В Бурятии раскрыли кражу более 16 млн

Раскрыта кража более 16 миллионов рублей из организации. Задержаны пятеро подозреваемых.
- Сотрудниками уголовного розыска МВД по Бурятии совместно с сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с подразделением Росгвардии были задержаны пятеро жителей Улан-Удэ в возрасте от 25 до 28 лет, причастных к совершению кражи крупной суммы денежных средств из организации, специализирующейся на перевозке ценностей, - сообщили в республиканском МВД.
Молодые люди ночью 2 января проникли в помещение организации и украли более 16 миллионов рублей, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере.
Операция по изобличению участников дерзкого преступления проводилась на территории Бурятии и Иркутской области.
- В ходе проведенных обысковых мероприятий следователями изъята большая часть похищенного, а также несколько автомобилей, с использованием которых совершалось данное преступление, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Задержанным предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере». В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух обвиняемых - в виде домашнего ареста.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в ночь на 2 января произошла кража денег в Бурятском республиканском управления инкассации - «Росинкас». Тогда отмечалось, что украдено порядка 10 миллионов рублей.