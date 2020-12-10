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В Улан-Удэ виновниками двух аварий стали водители без страховки

В Улан-Удэ виновниками двух аварий стали водители без страховки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обе аварии случились в Левобережной части города

Накануне, 9 декабря, в улан-удэнском посёлке Исток на выезде с развязки со стороны посёлка Аэропорт около 7:20 произошло ДТП. Микрогрузовик «Мицубиси Кантер» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Фанкарго». К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. «Тойота» получила серьёзное механическое повреждение – у автомобиля разбилось заднее стекло.

- У виновника отсутствует страховой полис ОСАГО, виновник будет возмещать ущерб за свой счёт, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.



В тот же день на улице Дорожная в 11:30 в направлении посёлка Солдатский произошло ещё одно ДТП. По предварительным данным, в левом ряду автомобиль «Дайхатсу Териос Кид» столкнулся с автомобилем «Хонда Авансер». Здесь также обошлось без пострадавших.

У виновника также нет полиса ОСАГО.

- Виновник пытался договориться по обстоятельствам ДТП, а именно договориться по возмещению на станции техобслуживания его знакомого, на это потерпевший просто не согласился и между ними возник небольшой спор. В результате они пришли к выводу, что необходимо оформить ДТП и проехать на дилерскую станцию по подсчёту стоимости ремонта, - пояснил очевидец.

По предварительной информации, ущерб оценили в 58 тысяч рублей – сумму придётся возмещать виновнику аварии.




ДТП
 
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