 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 октября

02 октября

Популярное

В Улан-Удэ пропадало электричество в таунхаусах

В Улан-Удэ пропадало электричество в таунхаусах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария произошла поздним вечером

В пятницу, 2 октября из-за неисправности кабельной линии в 22:10 без электричества осталась часть 105-го квартала Улан-Удэ. Отключены были многоквартирные дома и таунхаусы.

Подключение проводили поэтапно: в 22:47 запитали жилые дома №№ 27-31, 33-47, а также таунхаусы №№ 33-47. В 23:30 электричество вернулось во все остальные дома. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 1 час 20 минут.

Также вчера днём произошло аварийное отключение в Железнодорожном районе города. Свет пропал у жителей микрорайонов Площадка, Гавань, посёлка Матросова, а также в средней школе №23.

Потребителей запитали при повторном включении в 15:20. Время отключения составило 1 час 10 минут.

отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ посторонние на подстанции стали виновниками аварии
В Улан-Удэ посторонние на подстанции стали виновниками аварии
Происшествия, 03.10.2020
Электричество пропало на улице Забайкальская
В Улан-Удэ пропадало электричество в таунхаусах
В Улан-Удэ пропадало электричество в таунхаусах
Происшествия, 03.10.2020
Авария произошла поздним вечером
Коронавирус в Бурятии забрал ещё две жизни
Коронавирус в Бурятии забрал ещё две жизни
Происшествия, 03.10.2020
У обоих умерших мужчин была тяжёлая форма коронавируса
Пьяная улан-удэнка укатила домой на украденном детском самокате
Пьяная улан-удэнка укатила домой на украденном детском самокате
Происшествия, 02.10.2020
Женщина при задержании очень сетовала, что в ориентировке ей накинули лишние годы
Жителя Бурятии посадили за кражи и грабежи
Жителя Бурятии посадили за кражи и грабежи
Происшествия, 02.10.2020
Рецидивист просил не наказывать его строго, но не вышло
В Улан-Удэ возбудили дело из-за замерзающих сотых кварталов
В Улан-Удэ возбудили дело из-за замерзающих сотых кварталов
Происшествия, 02.10.2020
В халатности подозреваются чиновники мэрии Улан-Удэ
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 02.10.2020
С огнём боролись пожарных из трёх частей
В Иркутской области скончались ещё три пациента коронавирусом
В Иркутской области скончались ещё три пациента коронавирусом
Происшествия, 02.10.2020
Общее число летальных случаев в регионе достигло 236
В Бурятии ветеринара убило молнией
В Бурятии ветеринара убило молнией
Происшествия, 02.10.2020
Трагедия произошла во время забора анализов у животных
Крупную группировку наркодилеров будут судить в Иркутской области
Происшествия, 02.10.2020
Преступники распространяли наркотики через закладки в 15 городах и посёлках
В Бурятии браконьеры ловили омуль 10-метровой сетью
В Бурятии браконьеры ловили омуль 10-метровой сетью
Происшествия, 02.10.2020
Браконьеров поймали с крупным уловом омуля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^