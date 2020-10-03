В Улан-Удэ пропадало электричество в таунхаусах

Авария произошла поздним вечером



В пятницу, 2 октября из-за неисправности кабельной линии в 22:10 без электричества осталась часть 105-го квартала Улан-Удэ. Отключены были многоквартирные дома и таунхаусы.



Подключение проводили поэтапно: в 22:47 запитали жилые дома №№ 27-31, 33-47, а также таунхаусы №№ 33-47. В 23:30 электричество вернулось во все остальные дома. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило 1 час 20 минут.



Также вчера днём произошло аварийное отключение в Железнодорожном районе города. Свет пропал у жителей микрорайонов Площадка, Гавань, посёлка Матросова, а также в средней школе №23.



Потребителей запитали при повторном включении в 15:20. Время отключения составило 1 час 10 минут.



