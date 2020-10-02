В Забайкалье осудили агронома-взяточника

Он получил условный срок



Обвинительный приговор вынесли 29-летнему агроному Забайкальского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».



Мужчина признан виновным в совершении четырёх эпизодов взяток в значительном размере. Также доказана его причастность к служебному подлогу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



С 2018 по 2020 годы осуждённый получил в качестве взяток не менее 240 тысяч рублей от руководителей ООО и индивидуальных предпринимателей, занимающихся экспортом пиломатериалов из России в Китай. Криминальный гонорар ему передавали за фиктивную отработку заявок на исследования карантинного фитосанитарного состояния древесины. Фактически сотрудникам материалы не осматривал.



Он вносил заведомо ложные сведения в протоколы и акты отбора образцов лесопродукции, тем самым, в дальнейшем на исследование в лабораторию попадала древесина неустановленного происхождения.



Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом 25 тысяч рублей рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

