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В Забайкалье осудили агронома-взяточника

В Забайкалье осудили агронома-взяточника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил условный срок

Обвинительный приговор вынесли 29-летнему агроному Забайкальского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

Мужчина признан виновным в совершении четырёх эпизодов взяток в значительном размере. Также доказана его причастность к служебному подлогу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

С 2018 по 2020 годы осуждённый получил в качестве взяток не менее 240 тысяч рублей от руководителей ООО и индивидуальных предпринимателей, занимающихся экспортом пиломатериалов из России в Китай. Криминальный гонорар ему передавали за фиктивную отработку заявок на исследования карантинного фитосанитарного состояния древесины. Фактически сотрудникам материалы не осматривал.

Он вносил заведомо ложные сведения в протоколы и акты отбора образцов лесопродукции, тем самым, в дальнейшем на исследование в лабораторию попадала древесина неустановленного происхождения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом 25 тысяч рублей рублей.

Приговор в законную силу не вступил. 
взятка
 
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