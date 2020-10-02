Он получил условный срок
Обвинительный приговор вынесли 29-летнему агроному Забайкальского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
Мужчина признан виновным в совершении четырёх эпизодов взяток в значительном размере. Также доказана его причастность к служебному подлогу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
С 2018 по 2020 годы осуждённый получил в качестве взяток не менее 240 тысяч рублей от руководителей ООО и индивидуальных предпринимателей, занимающихся экспортом пиломатериалов из России в Китай. Криминальный гонорар ему передавали за фиктивную отработку заявок на исследования карантинного фитосанитарного состояния древесины. Фактически сотрудникам материалы не осматривал.
Он вносил заведомо ложные сведения в протоколы и акты отбора образцов лесопродукции, тем самым, в дальнейшем на исследование в лабораторию попадала древесина неустановленного происхождения.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом 25 тысяч рублей рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
В Забайкалье осудили агронома-взяточника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он получил условный срок
Пожар произошёл в нежилой комнате, где постоянно бывали неизвестные
Следователи установили личность утонувшего на Байкале молодого человека
Возле Покосного столкнулись тягач и «Лада»
Авария случилась из-за водителя, выехавшего на встречную полосу
Пожар случился в помещении ремонтного бокса
Очевидцы признаются, что увиденное на месте аварии потрясло их
Убийство произошло после свадьбы
Объявление, распространяемое по соцсетям, может оказаться очередным фейком
Полицейские Бурятии задержали 39 человек, находящихся в розыске
В этот момент продавец работал с другими покупателями
Мужчина семь раз попадал в поле зрения правоохранительных органов
Мужчина убил супругу из ревности
За рулём второй машины был пьяный водитель
Скончались более двухсот человек