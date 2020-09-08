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В Бурятии пьяный водитель положил взятку на сидение инспектора ДПС

В Бурятии пьяный водитель положил взятку на сидение инспектора ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель хотел откупиться за 35 тысяч

47-летний житель Северо-Байкальского района предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, всё произошло вечером 13 августа 2020 года. Мужчина употреблял алкоголь уже второй день. В магазине он приобрёл спиртное, часть сразу выпил, а с остатками поехал на Байкал, где собирался поужинать.

По пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции, патрулировавшие проезжую часть. При проверке документов полицейские по виду водителя и запаху алкоголя поняли, что он пьян. На него стали составлять протокол об административном правонарушении.

Желая избежать ответственности, водитель достал 35 тысяч рублей. Деньги он положил на сиденье возле инспектора.

Однако сотрудники Госавтоинспекции деньги не приняли и сразу же зафиксировали попытку подкупа.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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