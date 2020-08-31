В Бурятии железнодорожника подкупили 100 тысячами

Дорожный мастер подозревается в служебном подлоге



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего дорожного мастера Гусиноозёрской дистанции пути – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).



По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемый договорился с индивидуальным предпринимателем о замене шпал на подъездном пути, расположенном вблизи станции Загустай в Селенгинском районе. Но этот путь не входил в зону обслуживания Гусиноозёрской дистанции пути. Мастер договорился сделать работу за вознаграждение в 100 тысяч рублей.



Затем он поручил подчиненным ему монтёрам пути в рабочее время заменить шпалы на этот участке.



- При выполнении данных работ дорожный мастер заполнял в табелях рабочего времени сведения о выполнении монтёрами пути работ по текущему ремонту пути, которые фактически не производились, поскольку данные работники были задействованы подозреваемым в его личных корыстных целях. На основании представленных подозреваемым табелей Гусиноозерской дистанцией пути монтёрам пути была выплачена заработная плата в сумме около 37 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.



