Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
Накануне в Усольском районе Иркутской области около 11:50 на участке автодороги, ведущей от федеральной трассы Р-255 «Сибирь» к посёлку Тайтурка, произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель «КамАЗа», 60-летний житель Аларского района, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество проезда перекрёстка автомобилю «Тойота Чайзер».
В результате столкновения пострадал 28-летний водитель иномарки. Мужчина с различными травмами был доставлен в городскую больницу. Кроме того, в автомобиле находилась девочка, которая не пострадала благодаря детскому удерживающему устройству.
По факту ДТП будет проведена проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП с КамАЗом пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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