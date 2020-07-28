В Иркутской области в ДТП с КамАЗом пострадал водитель «Тойоты»

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу



Накануне в Усольском районе Иркутской области около 11:50 на участке автодороги, ведущей от федеральной трассы Р-255 «Сибирь» к посёлку Тайтурка, произошло ДТП.



По предварительным данным, водитель «КамАЗа», 60-летний житель Аларского района, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество проезда перекрёстка автомобилю «Тойота Чайзер».



В результате столкновения пострадал 28-летний водитель иномарки. Мужчина с различными травмами был доставлен в городскую больницу. Кроме того, в автомобиле находилась девочка, которая не пострадала благодаря детскому удерживающему устройству.



По факту ДТП будет проведена проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





