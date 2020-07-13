В Бурятии горел брошенный владельцем автомобиль

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В результате пожара уничтожена только приборная панель



В Бурятии 12 июля в селе Кижинга произошёл пожар в автомобиле, стоящем на дороге. Пожарные прибыли через две минуты после сообщения.



К этому моменту горел салон машины, владельца рядом не было. Пожарным удалось спасти автомобиль от огня. В результате оказалась уничтожена только приборная панель.



Причиной пожара, вероятно, послужило, короткое замыкание проводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

