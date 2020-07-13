В результате пожара уничтожена только приборная панель
В Бурятии 12 июля в селе Кижинга произошёл пожар в автомобиле, стоящем на дороге. Пожарные прибыли через две минуты после сообщения.
К этому моменту горел салон машины, владельца рядом не было. Пожарным удалось спасти автомобиль от огня. В результате оказалась уничтожена только приборная панель.
Причиной пожара, вероятно, послужило, короткое замыкание проводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел брошенный владельцем автомобиль
Происшествия, Фото:
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