 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка

В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнок с травмами был доставлен в больницу 

В Улан-Удэ собака напала на ребёнка. Сообщение об инциденте появилось вчера вечером в паблике «Аноним 03».

- У нас в посёлке Силикатный алабай покусал ребёнка. Он разодрал ребёнку ухо, руки. Родители вызвали полицию, а они даже не приехали. За место их приехал на следующий день ПДН. Как получилось, его хозяева решили выпустить из ограды, чтобы побегал он, но напал на ребёнка, - эмоционально написал улан-удэнец.

В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили информацию о нападении животного. 

- В отдел полиции по Октябрьскому району поступило сообщение о нападении собаки на 11-летнего ребенка на улице Забайкальская. Ребёнок с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Хозяин собаки породы алабай установлен. По факту инцидента сотрудниками ПДН проводится проверка, - рассказали «Байкал-Daily» в министерстве.

Также здесь добавили, что после выписки ребёнка из больницы и установлении тяжести вреда здоровью, нанесённого мальчику, в отношении хозяина собаки будет вынесено правовое решение.


нападение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка
Происшествия, 19.06.2020
Ребёнок с травмами был доставлен в больницу
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
В Бурятии пожарные спасли водителя, застрявшего в машине после ДТП
Происшествия, 19.06.2020
Мужчина застрял между сиденьем и приборной панелью
На трассе в Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали 4 взрослых и ребёнок
На трассе в Бурятии в ДТП с грузовиком пострадали 4 взрослых и ребёнок
Происшествия, 19.06.2020
Двухлетний малыш с отцом госпитализированы в больницу
В Иркутской области нашли тело утонувшего мужчины
В Иркутской области нашли тело утонувшего мужчины
Происшествия, 19.06.2020
С 15 июня группой водолазов было обследовано 7500 квадратных метров дна
В Иркутской области столкнулись трамвай и большегруз
В Иркутской области столкнулись трамвай и большегруз
Происшествия, 19.06.2020
Пострадали водитель трамвая и контролёр  
В Иркутской области горело кафе
В Иркутской области горело кафе
Происшествия, 19.06.2020
10 человек были эвакуированы
В Бурятии горел дом многодетной семьи
В Бурятии горел дом многодетной семьи
Происшествия, 19.06.2020
Пожар едва не перекинулся на соседние здания
В Бурятии мужчину убило током
В Бурятии мужчину убило током
Происшествия, 19.06.2020
Работник ОЭЗ «Байкальская гавань» скончался при госпитализации в медучреждение
В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома
В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома
Происшествия, 19.06.2020
Вероятно, пожар произошёл из-за поджога пуха
В Иркутской области в тройном ДТП пострадали два человека
В Иркутской области в тройном ДТП пострадали два человека
Происшествия, 19.06.2020
В одной из машин находились маленькие дети
В Улан-Удэ суд взыскал компенсацию с ИП за вред детям
В Улан-Удэ суд взыскал компенсацию с ИП за вред детям
Происшествия, 18.06.2020
Некачественный продукт общепита отправил несовершеннолетних в инфекционную больницу

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^