В Улан-Удэ собака напала на 11-летнего ребёнка



В Улан-Удэ собака напала на ребёнка. Сообщение об инциденте появилось вчера вечером в паблике «Аноним 03».



- У нас в посёлке Силикатный алабай покусал ребёнка. Он разодрал ребёнку ухо, руки. Родители вызвали полицию, а они даже не приехали. За место их приехал на следующий день ПДН. Как получилось, его хозяева решили выпустить из ограды, чтобы побегал он, но напал на ребёнка, - эмоционально написал улан-удэнец.



В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили информацию о нападении животного.



- В отдел полиции по Октябрьскому району поступило сообщение о нападении собаки на 11-летнего ребенка на улице Забайкальская. Ребёнок с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Хозяин собаки породы алабай установлен. По факту инцидента сотрудниками ПДН проводится проверка, - рассказали «Байкал-Daily» в министерстве.



Также здесь добавили, что после выписки ребёнка из больницы и установлении тяжести вреда здоровью, нанесённого мальчику, в отношении хозяина собаки будет вынесено правовое решение.





