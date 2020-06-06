Проснувшаяся от дыма мать не успела спасти свою семью
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
По версии следствия, ночью 6 июня в селе Баргадай Зиминского района произошло возгорание жилого дома. В результате пожара погибли пять человек: четверо маленьких детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу.
- Следователями СК России проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства трагедии. Известно, что семья состояла на профилактическом учете в ОДН МО МВД России «Зиминский», - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома.
Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области на пожаре погибли отец и четверо детей
Происшествия, Фото:
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