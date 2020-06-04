Мужчина обратился со странным предложением к продавцу магазина
В Улан-Удэ полицейские задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже телефона в магазине посёлке Стеклозавод.
Преступление произошло в середине мая. Горожанин зашёл в магазин смешанных товаров и предложил купить у него банку кофе и конфеты. По его словам, ему были необходимы деньги на карманные расходы.
Продавец отказалась и отвлеклась на других покупателей. В этом момент мужчина стащил с прилавка её мобильный. Гаджет, как выяснилось, он впоследствии продал прохожему. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Личность преступника помогли установить записи с камер видеонаблюдения в близлежащих торговых точках. Там подозреваемый вместе с другом также предлагал приобрести у него кофе и конфеты.
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не работает.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором
Происшествия, Фото:
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