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Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором

Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина обратился со странным предложением к продавцу магазина

В Улан-Удэ полицейские задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже телефона в магазине посёлке Стеклозавод. 

Преступление произошло в середине мая. Горожанин зашёл в магазин смешанных товаров и предложил купить у него банку кофе и конфеты. По его словам, ему были необходимы деньги на карманные расходы.

Продавец отказалась и отвлеклась на других покупателей. В этом момент мужчина стащил с прилавка её мобильный. Гаджет, как выяснилось, он впоследствии продал прохожему. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Личность преступника помогли установить записи с камер видеонаблюдения в близлежащих торговых точках. Там подозреваемый вместе с другом также предлагал приобрести у него кофе и конфеты.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не работает.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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