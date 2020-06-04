Улан-удэнец не смог продать кофе с конфетами и стал вором

Мужчина обратился со странным предложением к продавцу магазина



В Улан-Удэ полицейские задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже телефона в магазине посёлке Стеклозавод.



Преступление произошло в середине мая. Горожанин зашёл в магазин смешанных товаров и предложил купить у него банку кофе и конфеты. По его словам, ему были необходимы деньги на карманные расходы.



Продавец отказалась и отвлеклась на других покупателей. В этом момент мужчина стащил с прилавка её мобильный. Гаджет, как выяснилось, он впоследствии продал прохожему. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



Личность преступника помогли установить записи с камер видеонаблюдения в близлежащих торговых точках. Там подозреваемый вместе с другом также предлагал приобрести у него кофе и конфеты.



Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Нигде не работает.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



