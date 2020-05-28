Личности трёх пострадавших в крупном утреннем ДТП не установлены
Установлена личность водителя, погибшего в утреннем ДТП в посёлке Исток в Улан-Удэ. Водителем оказалась 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортным средством.
Также в ДТП пострадали три пассажира, они госпитализированы в больницу. Их личности до сих пор не установлены. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Авария случилась утром. Столкнулись автомобили «Ниссан», «Тойота» и грузовик «МАН». По словам очевидца, «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». После этого автомобиль от удара залетел под фуру. Подробнее - по ссылке.
Погибшей в страшном ДТП в Улан-Удэ оказалась 18-летняя девушка без прав
Происшествия, Фото:
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