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Погибшей в страшном ДТП в Улан-Удэ оказалась 18-летняя девушка без прав

Погибшей в страшном ДТП в Улан-Удэ оказалась 18-летняя девушка без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Личности трёх пострадавших в крупном утреннем ДТП не установлены

Установлена личность водителя, погибшего в утреннем ДТП в посёлке Исток в Улан-Удэ. Водителем оказалась 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортным средством.

Также в ДТП пострадали три пассажира, они госпитализированы в больницу. Их личности до сих пор не установлены. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Авария случилась утром. Столкнулись автомобили «Ниссан», «Тойота» и грузовик «МАН». По словам очевидца, «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». После этого автомобиль от удара залетел под фуру. Подробнее - по ссылке
ДТП смерть
 
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