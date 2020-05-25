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В Иркутской области девочку на самокате сбила машина

В Иркутской области девочку на самокате сбила машина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Школьница выехала на дорогу

Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего в городе Черемхово Иркутской области днём 22 мая.

Предварительно установлено, что третьеклассница, катаясь на самокате, выехала на дорогу, где её сбил автомобиль Toyota Corollа.

В результате аварии девочка с незначительными травмами была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП самокаты
 
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