В Иркутской области девочку на самокате сбила машина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Школьница выехала на дорогу



Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего в городе Черемхово Иркутской области днём 22 мая.



Предварительно установлено, что третьеклассница, катаясь на самокате, выехала на дорогу, где её сбил автомобиль Toyota Corollа.



В результате аварии девочка с незначительными травмами была доставлена в больницу.



По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

