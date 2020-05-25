Школьница выехала на дорогу
Дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего в городе Черемхово Иркутской области днём 22 мая.
Предварительно установлено, что третьеклассница, катаясь на самокате, выехала на дорогу, где её сбил автомобиль Toyota Corollа.
В результате аварии девочка с незначительными травмами была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области девочку на самокате сбила машина
Происшествия, Фото:
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